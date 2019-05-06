Дурак на деньги
1 Подкидной дурак
Каждому игроку раздается по 6 карт и одна кладется рубашкой вниз, которая определяет козырь: червы, трефы, бубны или пики. Участник с наименьшей козырю показывает всем карту и получает право первого хода по часовой стрелке. Ходить можно любой картой — оппонент должен побить её старшей номиналом этой же масти, или козырю, или принять. Также все могут подкинуть карты этой же величины.
Когда ход закончен, все берут карты из колоды у кого меньше шести. Главная цель игры выбросить карты раньше за своих соперников и оставить одного проигравшего (дурака).
2 Переводной дурак
В данной разновидности игры появляются дополнительные возможности. Игрок может перевести ход, если есть карта того же достоинства. Запрещено переводить, когда остается два игрока или на руках меньше карт, чтобы побить. Также если на столе лежит карта козырной масти.
В остальном правила аналогичные подкидному дураку. С колодой на 24, 52 или 54 карты — дурак на деньги онлайн не встречается.
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Миллионы людей, являющихся поклонниками карточной игры «Дурак», ежедневно проводят свободное время за увлекательным игровым процессом. С развитием интернет-технологий игроки получили возможность не только без труда найти себе соперника по игре, но и сделать ее выгодной, то есть сыграть не на интерес, а на реальные деньги. Благодаря разнообразию игрового программного обеспечения все желающие могут испытать удачу и сойтись с противниками в игре с различным количеством карт в колоде, с классическими, а также сокращенными или особыми правилами.
Дурак на деньги – это превосходная возможность показать свое мастерство карточный игры, получив возможность заработать на нем в случае победы. При этом для новичков, которые только знакомятся с игровыми правилами, также найдутся соперники исходя из их карточного опыта, что уравнивает шансы на успех для всех игроков.
В зависимости от пожеланий конкретного играющего, имеется возможность изменить количество соперников, сойдясь в противостоянии с одним или несколькими противниками, тем самым увеличив или уменьшив шансы на победу.
Дурак с выводом денег
В дураке на реальные деньги игроку предоставляется возможность продемонстрировать различные техники игры, стратегическое мышление и тактический подход, которые дадут возможность эффективно противостоять соперникам даже в тех случаях, когда пришедшая карта не оправдывает ожиданий.
Финансовое состояние игрока в данной карточной игре на реальные деньги фактически не имеет значения, так как широкий диапазон ставок обеспечивает возможность участия играющих с различным денежным потенциалом.
«Онлайн-дурак» не ограничивается только традиционной игрой, для любителей подкидного, с джокерами, переводного и других разновидностей игры также имеется возможность увлекательного и выгодного времяпровождения.
Для удобства игроков каждый виртуальный карточный стол сопровождается цифровыми экранами, отображающими результаты игры, размеры ставок и прочие показатели, что обеспечивает возможность постоянного контроля игрового процесса.
Дурак на деньги является самой востребованной азартной игрой в карты в интернете, которая, в отличие от покера, нард, баккары и других карточных развлечений, имеет максимально простые правила и не требует специальных знаний. Только в «Дураке» профессионал с богатым игровым опытом может с легкостью проиграть новичку, позволив тому сорвать желаемый куш.