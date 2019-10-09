Игровые автоматы на деньги
1 Space Wars
Space Wars – автомат с игровым полем 5 на 4, с 10 уровнями, определяющими размер ставки, и 40 выигрышными комбинациями. Игровые элементы представлены 11 тематическими символами, приносящими коэффициенты умножения ставки от 2 до 1000 за комбинации из 3-5 одинаковых значков.
В слоте предусмотрен символ Wild, который появляется только на 2 и 4 барабанах и заменяет недостающие элементы для формирования выигрышной комбинации. Если выигрыш сформировался на первой линии барабанов – активируется повторное бесплатное вращение. Выигрыш при повторном вращении добавляется к начислениям по основному спину.
2 Victorious
Victorious – игровой автомат о римских легионерах, с 5 барабанами, 12 игровыми элементами. Гэмблер получает выигрыш, когда одинаковые символы выпадают на смежных барабанах, слева направо. Максимальный выигрыш может составить 192000 монет.
В игре предусмотрены специальные элементы: Wild в виде золотого орла и Scatter – лавровый венец. Дикий символ выпадает только на 2 и 4 барабанах, заменяет недостающие значки в потенциально призовых комбинациях. Скаттер учитывается при любом расположении на барабанах, приносит 15 фриспинов за 3 значка, 20 – за 4, 25 бесплатных вращений за 5 символов.
3 Book of Dead
Book of Dead – пятибарабанный автомат с египетской тематикой. В слоте предусмотрено 10 линий выплат и столько же игровых элементов. Значки игральных карт приносят выигрыши, если на линии выплат выпадает 3 и более одинаковых элементов в смежных ячейках, а для тематических символов достаточно 2-х элементов.
Призовые комбинации учитываются слева направо. Изображение книги – символ Разброса. При выпадении 3-х и более данных значков в любом месте на барабанах, запускается 10 фриспинов. Во время бесплатных вращений значок с изображением исследователя может расширяться на всю диагональ.
4 Koi princess
Koi pricess – пятибарабанный игровой автомат с 20 линиями выплат. Символьный ряд представлен значками игральных карт, изображением девушки, драконов и монеток. В игре используются спецсимволы – Wild, заменяющий недостающие элементы в потенциально выигрышной комбинации, и Bonus, запускающий дополнительные раунды.
В слоте Принцесса Кои есть 4 бонусные и столько же случайных функций. Особенностью аппарата является наличие бонусной ставки, включая которую, ставка по спину удваивается, но вырастает шанс выпадения случайной или бонусной функции, приносящей дополнительные фриспины и другие призы.
5 Immortal Romance
Immortal Romance – пятибарабанный слот с 243 призовыми комбинациями. Выигрыши присуждаются за выпадение 3-5 одинаковых символов, расположенных в смежных ячейках, слева направо. Начисление по комбинациям может достигать 3 645 000 монет.
В автомате предусмотрен Wild – значок с логотипом игры, который может заменить любой символ (кроме Scatter) и удвоить выигрыш по комбинации. Скаттер учитывается при любом расположении на барабанах, 3-5 элементов запускают функцию «Великое собрание спинов», по условиям которой, тематические символы приносят от 10 до 25 фриспинов с дополнительными множителями.
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Онлайн-казино и его игровые автоматы предоставляют возможность пользователям интересно и с азартом проводить время, а если играть на реальные деньги, то есть шанс получить и вывести выигрыш, который во много раз будет превышать сделанную ставку.
Как играть в автоматы на реальные деньги
Для многих игровых автоматов на сайте казино представлена демо-версия – бесплатная игра, которая позволяет познакомиться с правилами, техническими характеристиками, разработать свою стратегию гэмблинга. В демонстрационной версии можно играть даже без регистрации.
Если геймер решил играть в игровые автоматы на деньги, то ему обязательно следует пройти регистрацию – ознакомиться с правилами, ввести электронную почту или авторизоваться через социальную сеть.
Далее следует простая процедура пополнения депозита. Для этого следует выбрать один из способов пополнения счета и следовать инструкции. Как правило, на сайте онлайн-казино представлены наиболее популярные платежные системы ввода средств. Вывести честно полученный выигрыш можно на ту карту или кошелек, с которой пополнялся депозит.
Как выбрать игровой автомат для игры на деньги
Выбрать автомат поможет удобная категоризация игр на сайте. Как правило, аппараты можно подобрать по производителю, по уровню отдачи, в алфавитном порядке или выбрать из раздела:
- популярные – игры, которые чаще всего выбирают гэмблеры;
- новинки – автоматы, которые недавно появились на сайте;
- слоты – барабанные игры;
- столы – карточные игры или рулетка.
Если у гэмблера есть большое желание получить выигрыш, то следует выбирать игровые автоматы на реальные деньги из раздела популярных слотов, так как они обладают более высоким уровнем отдачи – чаще приносят выигрыши.
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