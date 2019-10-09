игровые автоматы на деньги

1 Space Wars

Space Wars – автомат с игровым полем 5 на 4, с 10 уровнями, определяющими размер ставки, и 40 выигрышными комбинациями. Игровые элементы представлены 11 тематическими символами, приносящими коэффициенты умножения ставки от 2 до 1000 за комбинации из 3-5 одинаковых значков.

В слоте предусмотрен символ Wild, который появляется только на 2 и 4 барабанах и заменяет недостающие элементы для формирования выигрышной комбинации. Если выигрыш сформировался на первой линии барабанов – активируется повторное бесплатное вращение. Выигрыш при повторном вращении добавляется к начислениям по основному спину.